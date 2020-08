Des pompiers se font agresser par l’homme qu’ils venaient secourir

Dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 août, les pompiers de l’Essonne ont été appelés en intervention chez un habitant de Corbeil-Essonnes. La victime a commencé à les insulter et à les agresser physiquement, blessant l’un d’entre eux, a relaté le site Actu17.

Agression physique et verbale cette nuit sur 3 SP. 7 jours d'ITT pour un intervenant.

Geste inadmissible et intolérable. Mise en oeuvre du protocole agression et dépôt de plainte. #agression #sdis91 #préfet91 pic.twitter.com/ApiVqFhGMO — Sapeurs-pompiers 91 (@sdis91) August 3, 2020

«Sur les lieux de l'intervention, la victime se montre très agressive, insulte et menace de mort les trois sapeurs-pompiers y compris leur famille», raconte le service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne (SDIS 91) sur sa page Facebook.

L’un des pompiers s’est retrouvé blessé à la main et s’est vu octroyer sept jours d’incapacité totale de travail (ITT). Le SDIS 91 a fermement condamné cet acte et «apporte son soutien le plus total aux agents et leur famille».

Blessure par balles

Moins d’un mois plus tôt, des pompiers en intervention pour un incendie de véhicule à Étampes (Essonne) avaient été ciblés par des tirs d’arme à feu et l’un d’eux avait été blessé. L’auteur n’a pas été retrouvé.

Gérald Darmanin s’était rendu sur place le 15 juillet et avait exprimé son soutien aux effectifs présents. «J’ai veillé à ce qu’une plainte soit déposée. Ces actes odieux ne doivent pas rester impunis», avait-il commenté dans la foulée sur Twitter.