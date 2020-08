Une vingtaine de Français blessés dans l'explosion à Beyrouth, le parquet de Paris ouvre une enquête

Vingt et un ressortissants français figurent parmi les blessés dans les explosions d'une ampleur sans précédent à Beyrouth. Par conséquent, le pôle accidents collectifs du parquet de Paris a initié une enquête «des chefs de blessures involontaires».

«Les investigations sont confiées à la direction générale de la gendarmerie nationale», précise le communiqué signé par le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz.

Déplacement de Macron

Le Président Macron prévoit de se rendre jeudi à Beyrouth pour s'entretenir avec «l'ensemble des acteurs politiques», dont son homologue libanais Michel Aoun et le Premier ministre Hassan Diab, a fait savoir l’Élysée.

La France a annoncé plus tôt dans la journée l'envoi au Liban de trois avions militaires qui achemineront quelque 20 tonnes de matériel et une cinquantaine d’urgentistes, de pompiers et d'éléments de la sécurité civile.

Détails à suivre