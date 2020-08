Martigues: des pompiers pris dans les flammes, alors que leur camion commence à brûler – vidéo

Alors qu’il s’était déclaré dans la nuit du 4 au 5 août à Martigues (Bouches-du-Rhône), un incendie a ravagé plus de 1.000 hectares de végétation, mobilisé plus de 1.800 pompiers et provoqué une vaste évacuation.

Dans le brasier, un équipage s’est retrouvé piégé dans son camion au milieu des flammes. La scène a été filmée par les pompiers et publiée sur Twitter.

Alors qu’ils combattaient le feu de forêt à Martigues, des pompiers sont pris au piège au milieu des flammes.

Au cœur de l’enfer, ils font preuve d’un sang-froid impressionnant.

Grâce aux moyens de protections du véhicule ils s’en sortiront indemnes.



Courage aux pompiers 🚒🔥 pic.twitter.com/Bczr6gQrxQ — Matricule007 (@DeltaMike59) August 6, 2020

Pris au piège dans l’incendie de #Martigues, cet équipage de sapeurs-pompiers s’en sort indemne grace à l’auto-protection du véhicule.

Images effrayantes, mais quel courage des soldats du feu !



https://t.co/IyMUDhBsaE — Johan Rouquet (@JohanRouquet) August 5, 2020

Alors que le feu progresse, des membres de l’équipage commencent à craindre le pire et le conducteur lance des «je suis bloqué» ou «je ne peux pas sortir». Le feu semble déjà prendre au niveau d’un rétroviseur. Heureusement, ils ont été sauvés par le système d’autoprotection alors qu’il n’y avait aucune visibilité.

«Cela consiste à créer une bulle d’eau autour du véhicule quand vous êtes pris au piège par les flammes. Outre le geyser, il y a également des jets d’eau sur le pare-brise, les roues, les fenêtres… Le feu devrait vous contourner ou passer par-dessus», explique le journaliste Johan Rouquet, qui a relayé la vidéo de la scène sur Twitter.

Indemnes

Les pompiers sont sortis des flammes indemnes grâce à cette bulle d’eau, explique le journaliste.

Le feu a été maîtrisé le 5 août, mais les pompiers continuent leur travail sur les lieux pour éviter une reprise.