Près de 50 Français touchés dans la double explosion à Beyrouth, indique Macron

Une cinquantaine de ressortissants français au total ont été touchés dans la double explosion à Beyrouth, a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse dans la capitale libanaise. Les précédents décomptes faisaient état d'entre 20 et 40 Français blessés.

En déplacement à Beyrouth, le Président français a présenté ses condoléances au pays endeuillé et constaté que près de 50 Français vivant dans la ville avaient été «touchés».

«Il est trop tôt pour donner des chiffres et des précisions», a-t-il pourtant indiqué.

Enquête élargie

L'enquête ouverte pour «blessures involontaires» par le pôle accidents collectifs du parquet de Paris a été élargie le 6 août à des faits d'«homicides involontaires».

Le premier décompte du gouvernement faisait état de 24 Français blessés, dont trois dans un état grave. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, avait par la suite annoncé qu'un architecte français, Jean-Marc Bonfils, était décédé dans les explosions qui ont dévasté la capitale libanaise.

Le ministère libanais de la Santé a déploré plus de 130 morts et 5.000 blessés, alors que des dizaines de personnes restent portées disparues et 300.000 sans domicile.