Le corps d’un homme mort depuis six ans découvert grâce… à des pigeons

Macabre découverte à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne: un homme, dont il ne restait plus que le squelette, était allongé dans son lit, dans son appartement. Ce dernier était entièrement recouvert de fientes de pigeons qui s’étaient installés chez lui, relate Le Parisien.

Il y a plus de six ans, quelques habitants de l’immeuble s’étaient inquiétés de ne plus croiser leur voisin. L'homme était retraité depuis plusieurs années et vivait seul.

«Quand j'ai vu que son courrier s'entassait, j'ai contacté le syndic et le commissariat à plusieurs reprises, mais rien n'a été fait. C'est vrai qu'à part le courrier, rien n'était suspect», a indiqué l’une de ses voisines.

En effet, propriétaire de son appartement, l'homme n'avait de compte à rendre à personne et les représentants de l'immeuble n'avaient aucune véritable raison de forcer sa porte.

«On aurait dû être alertés par l'odeur»

C’est à la suite d'une tempête qu’une fenêtre de l'appartement s'est ouverte, permettant aux oiseaux de s’y installer.

«Pendant le confinement on a découvert que les pigeons ne cessaient d'aller et venir dans le logement», a raconté une autre habitante.

Toujours selon le journal, le gestionnaire de l’immeuble privé ne prenant aucune mesure, plusieurs habitants, gênés par l’odeur des fientes, ont déposé une plainte au commissariat. Un cordiste a été appelé sur les lieux pour fermer la fenêtre de l'appartement. C’est lui qui a découvert le squelette du retraité. L’homme est décédé fin 2013.

L'un des infirmiers habitués à intervenir dans l'immeuble a exprimé son étonnement.

«On aurait dû être alertés par l'odeur», a-t-il déclaré.

Une enquête a été ouverte pour préciser les circonstances de sa mort.

Un fusil aurait été retrouvé au pied de son lit, mais l'hypothèse du suicide n'est pas confirmée, ajoute Le Parisien.