Le masque obligatoire dans certaines zones de Paris et d'Ile-de-France à partir de lundi

Le port du masque «dans certaines zones à forte affluence» à Paris et les départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise sera obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans à partir du 10 août, à 8 heures du matin, précise le communiqué de la Préfecture de police.