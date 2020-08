Dieudonné banni de TikTok, après YouTube, Facebook et Instagram

Après Youtube, Facebook et Instagram, l’humoriste Dieudonné a été banni de TikTok. Une annonce faite ce lundi sur Twitter par le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah), invitant le réseau social au petit oiseau bleu à emboîter le pas aux autres.

Dieudonné M'Bala M'Bala a été banni de l'application TikTok, annonce ce 10 août sur son compte Twitter Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah), appelant Twitter à faire de même.

Je salue la décision de @tiktok_France de bannir Dieudonné de son réseau. @TwitterFrance @AHerblin : vous attendez quoi au juste ? @DILCRAH — Frédéric Potier (@FPotier_Dilcrah) August 10, 2020

​D’autres bannissements

La décision est intervenue après qu’il a été banni de YouTube, Facebook et Instagram ces dernières semaines.

Le blocage de ses comptes Facebook et Instagram a eu lieu le 3 août en raison de «contenu se moquant des victimes de la Shoah» et «termes déshumanisants à l'encontre des Juifs». Une annonce saluée par Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) et la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra).

De son côté, Google, maison-mère de YouTube, a supprimé le 28 juillet la chaîne de l’humoriste «suite à des enfreintes répétées à notre règlement de la communauté YouTube».

Des «pressions israéliennes»

Frédéric Potier a soutenu la décision de supprimer la chaîne YouTube de Dieudonné, indiquant qu’elle «fait suite aux très nombreux signalements effectuées par la Dilcrah, tant au procureur de la République qu’aux plateformes elles-mêmes».

Le polémiste a réagi sur Facebook, dénonçant des «pressions israéliennes». La suppression de sa chaîne lui rappelle «les autodafés des heures les plus sombres de l’Histoire».

Dieudonné M'Bala M'Bala était suivi par près de 1,2 million de personnes sur Facebook, 36.000 sur Instagram et 400.000 sur YouTube.

Habitué des tribunaux, l’humoriste a été plusieurs fois condamné par la justice pour «propos haineux». Lors de sa dernière condamnation en novembre, il a écopé de 9.000 euros d’amende pour complicité d’injure à caractère antisémite après la publication d’une vidéo et d’une chanson intitulées «C’est mon choaaa».