Le profil des nouveaux délinquants qui chassent les montres de luxe dans le Triangle d'or parisien

La donne a changé dans le Triangle d'or de Paris, entre les avenues Montaigne, Georges V et les Champs-Élysées où les propriétaires de Rolex et Patek Philippe étaient la cible d'arracheurs «internationaux» venus de pays de l'Est, d'Italie et du Maghreb. Depuis plus d'un an, ce sont des jeunes de Paris et de sa banlieue, parfois mineurs, moins expérimentés mais plus violents, qui sévissent rapporte Le Parisien.

«On a vu arriver ces délinquants sur ce segment depuis l'été 2019. Mais là, avec cet été particulier, la fin du confinement et la canicule, on est dans un pic», a détaillé le commissaire Julien Herbaut, patron de la Sûreté territoriale (ST).

Des portables et bijoux également visés

Il est vrai que ces voleurs ne ciblent pas que les montres. «Un beau portable ou un bijou peut aussi les intéresser.»

Une dizaine d’affaires élucidées

Au sein de la Sûreté territoriale, au cœur de Paris, une dizaine de policiers se spécialisant dans les vols de montres de luxe possèdent une bonne connaissance du milieu. Cependant leurs compétences ne s'étendent qu'aux montres coûtant moins de 500.000 euros. Là où le prix est supérieur, le parquet de Paris confie les enquêtes à la PJ, notamment la BRB (Brigade de répression du banditisme).

Entre juin et juillet, la Sûreté a hérité de 27 affaires de vols de montres avec violence, dont une Breguet à 90.000 euros.

«Nous avons élucidé onze de ces affaires», a révélé Julien Herbaut.

«Ce n'est pourtant pas facile d'arracher une montre. Elles sont équipées d'un système de verrouillage», a expliqué le commissaire.

La montre de luxe est un marché clandestin international qui n'est pas près de se tarir et la «police des montres» a encore du pain sur la planche, résume le journal.