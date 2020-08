Un chat retrouvé décapité et éventré à Avignon

Après qu’un habitant d’Avignon a retrouvé son chat décapité et éventré dans son jardin, la SPA du Vaucluse a lancé un appel à témoins et déclaré qu’elle ne lâcherait pas cette affaire.

Le propriétaire d’un chat qui habite à Avignon a retrouvé son animal de compagnie le 3 août tué avec une incroyable cruauté. Décapité et éventré, le félin a été jeté dans le cabanon de son jardin, raconte La Provence. Minette, 10 ans, avait disparu deux jours plus tôt.

La tête a été emportée et son ventre a été ouvert vraisemblablement avec un objet en fer lourd et tranchant: un pied de pot de fleurs. De la peau et des poils y sont restés accrochés, précise pour sa part France Bleu. Il semble que le chat n’ait pas été tué sur les lieux, car aucune trace de sang n’a été trouvée.

Un appel à témoins

La SPA du Vaucluse a été informée de l’affaire et a lancé un appel à témoins. La police est venue faire des constatations, indique la présidente de l’organisation, Marie-Claude Thomas.

«Celui qui a fait ça doit savoir qu’il a la réprobation du public après un acte pareil. Nous attendons que le propriétaire dépose plainte pour nous constituer partie civile», souligne-t-elle, citée par La Provence.

«C'est d'une cruauté absolue»

Elle dénonce par ailleurs un acte d’ une «rare violence»

L’animal a été «assommé avec un pot de fleurs dont le support est en métal», détaille-t-elle, selon La Provence, ajoutant que la tête n’a pas été retrouvée.

Le propriétaire du chat n’a pas encore trouvé la force de déposer plainte.

«Se venger au travers d’un animal est inadmissible. Il faut que ça s’arrête, il ne faut pas admettre cette cruauté, que fera l’auteur après? La violence, ça se poursuit», résume Marie-Claude Thomas, citée par France Bleu.

Minette était «très gentille, le ou les auteurs n'ont pas dû avoir de difficultés à l'assommer, c'est d'une cruauté absolue», note-t-elle.