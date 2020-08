Ils braquent une femme et son bébé à Nanterre et engagent une course-poursuite avec sa voiture

Un bébé et sa mère ont été chassés de leur voiture à Nanterre par trois individus qui ont volé le véhicule. Une course-poursuite s’est engagée et a fini sur un pont surplombant une autoroute où l’un des suspects a passé une heure avant d’être capturé par la police. Les trois agresseurs ont été interpellés.

Une femme qui se trouvait avec un bébé de 20 mois dans sa voiture à Nanterre a été agressée, le 12 août en fin de journée, par trois individus au visage dissimulé. Brandissant des armes de poing, ils l’ont faite sortir de force, ont posé le bébé au sol, se sont emparé du véhicule et ont pris la fuite, relate Actu 17.

Alertés, les policiers se sont mis à sa recherche et ont un peu plus tard repéré la voiture volée, avec les individus à bord, à proximité de la commune de Bezons (Val-d’Oise).

Au lieu de s’arrêter à l’ordre de la police, le conducteur a accéléré et s’est dirigé, à pleine vitesse, en direction de Rueil-Malmaison. Les fonctionnaires ont demandé des renforts.

Perché sur un pont

Ayant quitté l’autoroute, les fuyards se sont arrêtés sur une rue longeant la Seine, à Nanterre, avant d’abandonner le véhicule, endommagé, et de prendre la fuite en courant. Deux ont été rattrapés et le troisième a échappé aux policiers et a disparu dans un chantier.

Coincé ensuite par les fonctionnaires, il a grimpé sur un pont au-dessus de l’autoroute et a tenté de descendre sur les voies. Les policiers l’ont prévenu qu’il risquait de provoquer un accident et de se blesser. L’individu est alors resté sur le pont pendant près d’une heure, refusant de se rendre. La circulation a dû être coupée par précaution.

Les sapeurs-pompiers ont été appelés sur les lieux. Une nacelle de leur véhicule a été utilisée pour récupérer le suspect. Interpellés, les trois hommes ont été placés en garde à vue. Personne n’a été blessé lors de l’intervention.