«Les indicateurs sont mauvais»: Paris et les Bouches-du-Rhône classés en zone active du coronavirus

Paris et les Bouches-du-Rhône ont été classés en zone active de circulation du coronavirus, selon un décret paru au Journal officiel le 14 août. Les préfets concernés pourront prendre des mesures plus restrictives. Pour Jérôme Salomon, «les indicateurs sont mauvais» et les signaux sont «préoccupants», mais il n’y a pas de «fatalité».