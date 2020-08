Il refuse une cigarette à Lille et finit poignardé dans un état critique à l'hôpital

Un homme de 56 ans a été violemment agressé le 13 août vers 23h30 dans le quartier de la gare à Lille. Victime de plusieurs coups de couteau, il présente de graves blessures au thorax, relate France Bleu. Il est actuellement entre la vie et la mort.

Une heure de recherches

L’homme a été découvert dans un état critique, touché à plusieurs organes vitaux, et pris en charge par les secours. Encore conscient, le blessé a expliqué avoir été poignardé à plusieurs reprises par un groupe d’individus après leur avoir refusé une cigarette, précise LilleActu.

Alertés, les policiers se sont mis à la recherche des agresseurs, s’appuyant sur un témoignage et des images de vidéosurveillance. Une heure plus tard, cinq personnes ont été interpellées et placées en garde à vue: deux hommes de 19 ans, deux femmes de 19 et 33 ans ainsi qu’une mineure de 15 ans. Les deux femmes avaient un couteau sur elles lors de l’interpellation. Une enquête a été ouverte.