Plus de 3.000 nouveaux cas de Covid-19 et 17 nouveaux foyers en 24 heures en France

La situation dans le domaine des contaminations au Covid-19 en France devient plus alarmante de jour en jour, l'agence Santé Publique France ayant enregistré ce 15 août 3.310 cas et 17 nouveaux foyers de la maladie dans le pays.

L'agence Santé Publique France (SPF) a annoncé ce samedi 15 août 3.310 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés au cours des dernières 24 heures.

En outre, elle fait état de 17 nouveaux foyers recensés à travers le pays, relevant également une légère hausse des hospitalisations.

Ainsi, selon la SPF, le nombre total de cas confirmés de contamination s'élève à 215.521.

Situation en France

La propagation du coronavirus en France a atteint son rythme le plus élevé depuis la fin du confinement. Paris et les Bouches-du-Rhône ont été classés en zone active de circulation du coronavirus, selon un décret paru au Journal officiel le 14 août. Jérôme Salomon a d’ores et déjà jugé «mauvais» les indicateurs et qualifié de «préoccupants» les signaux.

Entre temps, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a désigné les écoles comme des endroits qui pourraient devenir de nouveaux foyers de Covid-19 avec la rentrée scolaire.