Un homme décède après avoir consommé une plante toxique lors d’un stage de survie

Plusieurs participants d’un stage de survie organisé dans le Morbihan ont été hospitalisés le 8 août dernier pour une intoxication alimentaire. Ainsi, c’est d’abord un stagiaire parisien qui s’est effondré et qui a fait plusieurs crises d’épilepsie, avant que sept autres ne se sentent mal quelques minutes plus tard, a relaté La Voix du Nord. Ils ont été tous hospitalisés, mais ont rapidement quitté l’établissement, sauf le Parisien de 26 ans qui se trouvait dans un état grave.

Son état s’est dégradé et il est décédé quelques jours plus tard.

L’organisateur mis en examen

La gendarmerie a ouvert une enquête. L’organisateur du stage, un ancien militaire spécialisé dans les stages de survie , aurait présenté au groupe les plantes comestibles et non-comestibles pour survivre en forêt. Par la suite, l’un des participants aurait ramené et partagé une herbe qui s’est avérée toxique.

L’organisateur serait alors intervenu, mais trop tard. Selon lui, chacun devait amener sa «propre gamelle faite à la maison».

Il n’était pas du tout question de manger des herbes», a-t-il martelé, cité par CNews.

Toutefois, selon les propos du procureur relayés par Ouest-France, l’enquête a démontré que l’organisateur «avait laissé les stagiaires consommer le végétal incriminé sans vérifier son innocuité alors même que ce produit lui avait été dûment présenté».

L’organisateur a été mis en examen et placé en détention provisoire non seulement pour homicide involontaire et blessures involontaires, mais aussi faux et usages de faux et détention illégale d’armes.

La plante incriminée serait de l’œnanthe safranée, un parent de la ciguë, mortelle même à faible dose.