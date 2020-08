Rodéo sauvage: un ado de 16 ans entraîne la police dans une course-poursuite du Rhône à la Loire

Refusant d’obéir aux policiers qui voulaient arrêter son rodéo sauvage sur le parking d’un centre commercial de Givors, dans le Rhône, un adolescent a entamé une longue course-poursuite à l’issue de laquelle il a été blessé et finalement interpellé dans la Loire.

Un adolescent de 16 ans a été arrêté dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 août à Rive-de-Gier, dans la Loire, après avoir percuté un véhicule des forces de l’ordre à la suite d’une course-poursuite d’une quinzaine de kilomètres, écrit Actu 17.

Mais tout a commencé dans le Rhône, lorsque ses deux passagers et lui ont été remarqués par la police en train de faire un rodéo sauvage à bord d’une voiture sur le parking d’un centre commercial de Givors.

L’adolescent a tout de même refusé de s’arrêter à la demande des policiers et s’est lancé dans une course-poursuite qui s’est terminé à Rive-de-Gier, dans la Loire, où il a perdu le contrôle de la voiture et percuté celle des forces de l’ordre. Blessé, il a été hospitalisé. D’après le média, son pronostic vital n’est pas engagé et il sera placé en garde à vue dès que son état de santé le permettra.

Quant à ses passagers, ils ont réussi à prendre la fuite et sont toujours recherchés. La voiture s’est avérée volée.

L’incident a été suivi par des tensions entre les jeunes du quartier du Grand-Pont et les policiers qui ont utilisé des grenades lacrymogènes en réponse au jet de projectiles. Une trentaine d'agents de la Loire et du Rhône ont été mobilisés pour rétablir le calme. Un homme d'une quarantaine d'années a été placé en garde à vue au commissariat de Saint-Chamond pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique.