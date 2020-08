«On prend l’Europe, on l’enc*le à deux»: Winamax retire son message polémique

🇫🇷 Liberté d'expression bafouée ? #Winamax Sport a supprimé son tweet "on prend l'Europe on l'en***e à deux" qui reprenait une chanson de #PNL pour parler #UCL. En cause ? La députée #LREM @OlgaGivernet a écrit une lettre demandant au #gouvernement de suspendre leur dérogation. pic.twitter.com/9e1YdcTpmR