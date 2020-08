Une fête d'anniversaire dégénère en projet X dans la Drôme et finit dans le chaos

Les gendarmes sont intervenus le 18 août pour mettre fin aux rixes et dégradations causées par une fête démesurée dans le style du film Projet X organisée par trois adolescentes à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Au lieu de la quarantaine de personnes prévue, plus de 300 ont accepté l’invitation publiée sur les réseaux sociaux.

Entre 300 et 400 personnes ont répondu présent à une invitation publiée sur les réseaux sociaux, faisant dégénérer une fête d’anniversaire mardi 18 août à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme, rapporte France Bleu.

Trois adolescentes ont eu l’idée d’organiser une fête dans le style du film Projet X et choisi le domaine des frères maristes comme endroit idéal pour l’abriter, lequel comporte une maison et un parc que l'institution religieuse prête parfois à des familles.

Au moment de publier l’invitation à la soirée sur les réseaux sociaux, avec un droit d’entrée à 10 euros, les organisatrices comptaient sur une quarantaine d’invités. Mais au total, ce sont entre 300 et 400 personnes qui sont arrivées depuis la Drôme, le Vaucluse et le Gard.

Des dégradations et des vols inclus

Très vite, les organisateurs ont perdu le contrôle des invités alcoolisés et donc de l’événement. Les lieux ont été pillés, du mobilier et de la vaisselle dégradés, des objets volés et des murs vandalisés.

Les gendarmes ont dû intervenir pour ramener le calme. Les frères maristes vont porter plainte. Plusieurs individus risquent d’être poursuivis pour diverses infractions.