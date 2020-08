Mali: Paris appelle à la libération du Président, Macron exige que le pouvoir soit «rendu aux civils»

Alors que le Président malien et des membres du gouvernement arrêtés lors de la mutinerie qui a eu lieu dans le pays le 18 août ont été placés en détention par les militaires, la France a appelé ce mercredi 19 août à leur libération immédiate. En outre, Macron a demandé que le pouvoir soit «rendu aux civils».

La diplomatie française s'exprime ce mercredi 19 août sur l'arrestation du Président malien la veille lors de la mutinerie qui se déroulait dans le pays, et appelle à sa libération immédiate.

Dans son communiqué, Jean-Yves Le Drian a déclaré que la France «se tient, comme elle l’a toujours fait, aux côtés du peuple malien. Elle s’est engagée, à la demande de ce pays, en poursuivant deux priorités: l’intérêt du peuple malien et la lutte contre le terrorisme».

​Par la suite, le chef de la diplomatie française a tenu à préciser l’attachement de la France «à la souveraineté, au respect des institutions, à la vie démocratique et à la stabilité du Mali. Elle encourage toutes les forces politiques et sociales au dialogue pour trouver une solution à la crise profonde que traverse le pays et appelle au rétablissement sans délai d’un pouvoir civil».

Macron réagit

Emmanuel Macron a estimé sur Twitter que la situation au Mali «n'est pas acceptable» et a exigé de rendre le pouvoir «aux civils».

Au Mali, le pouvoir doit être rendu aux civils et des jalons doivent être posés pour le retour à l’ordre constitutionnel. Le Président Keïta, son premier ministre et les membres du gouvernement doivent être libérés sans délai et leur sécurité garantie. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 19, 2020

Détails à suivre...