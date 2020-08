Ils se font passer pour une prostituée sur le Net afin d’attirer un client dans un guet-apens

Un homme d’une cinquantaine d’années pensait s’être offert les services d’une jeune femme sur un site spécialisé à Strasbourg (Bas-Rhin). Il est en fait tombé sur trois adolescents, lesquels l’ont roué de coups, relate L’Alsace. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue.

Trois adolescents âgés de 15 et 16 ans ont mis en place un stratagème sur un site de prostitution dans le but d’attirer un client et de le dépouiller. Un quinquagénaire strasbourgeois est tombé dans leur piège, rapporte L’Alsace. Arrivé sur les lieux du rendez-vous à Strasbourg, il s’est retrouvé face aux jeunes, qui l’ont alors tabassé.

L’un d’eux s’était «armé» de chaussures à crampons placées dans un filet, avec lesquelles il l’a frappé. Après un bref instant, l’homme est parvenu à s’enfuir. Il souffrait de fractures et avait été sérieusement touché au visage. Il s’est vu prescrire sept jours d’incapacité totale de travail (ITT).

Les trois mineurs ont pu être interpellés et placés en garde à vue. Ils ont avoué les faits auprès des enquêteurs, précisant qu’ils possédaient le mot de passe lié au profil d’une prostituée sur le site en question, ce qui leur a permis de berner le quinquagénaire.

Détention provisoire requise

Toujours d’après les informations du quotidien régional, deux des trois interpellés avaient déjà des antécédents judiciaires. Un juge pour enfants a signifié leur mise en examen. Le parquet a requis un placement en détention provisoire pour le plus âgé et un contrôle judiciaire strict pour les deux autres.