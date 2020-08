Des cambrioleurs se vantent de leur méfait dans un bus, un passager les entend et réagit

Trois cambrioleurs peu discrets ont été interpellés dans un bus RATP dans le XIXe arrondissement de Paris, selon Actu17. Ils discutaient ouvertement du délit qu’ils venaient de commettre, au point qu’un passager les a entendus et a appelé la police.

Dans l’après-midi du jeudi 20 août, trois hommes ont été interpellés à bord d’un bus RATP dans le XIXe arrondissement de Paris, a relaté le site Actu17. Ils auraient manqué de discrétion en évoquant leur tout récent cambriolage dans un quartier proche, ce qui a attiré l’attention d’un autre usager.

Ce dernier a appelé le «17», rapportant la conversation entre les trois malfrats et indiquant leur position, au niveau de la place Armand Carrel, a précisé le média. Les policiers ont identifié le bus dans lequel se trouvaient les suspects et ont procédé à leur contrôle.

Le trio était en possession de trois gros sacs remplis de divers objets: bijoux, ordinateur portable, vêtements et chaussures. Aucun n’a pu expliquer d’où ils provenaient.

Lien établi avec le signalement d’un cambriolage

Un peu plus tôt, les agents avaient reçu un autre appel au «17» d’un habitant pour un cambriolage effectué dans le XIXe arrondissement. L’effraction avait été constatée, et les biens dérobés correspondaient à ceux retrouvés dans les sacs des trois individus. Ces derniers ont été interpellés dans la foulée et placés en garde à vue.