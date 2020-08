Important incendie à Vitrolles, 30 hectares brûlées, des maisons évacuées - vidéos

Un incendie a détruit une trentaine d’hectares de végétation ce dimanche 23 août à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, rapporte BFM TV. Le sinistre a provoqué l’évacuation d’habitations et la fermeture de l’A7 dans les deux sens.

🔴 [#Opérations] Les #Pompiers13 interviennent sur un #incendie sur l'A7 dans le sens Marseille-Lyon au niveau la commune de Vitrolles, 165 pompiers sur place avec une vingtaine d'engins. Évitez le secteur ! pic.twitter.com/cloUF2PYE1 — Pompiers 13 (@Pompiers_13) August 23, 2020

🔴 Un départ de #feu a été constaté à #Vitrolles . Les #pompiers sont dépêchés sur place et un dispositif aérien a été engagé (Merci à Dana pour la vidéo) pic.twitter.com/XSN1yKtAXv — La Provence (@laprovence) August 23, 2020

Selon les informations de la chaîne télévisée, plus de 250 sapeurs-pompiers et membres de la Sécurité civile, avec une centaine d’engins, ont été déployés pour lutter contre les flammes. Parmi eux, cinq Canadair, deux Dash et deux Bengale.

Vitrolles toujours en TT pour la même chose pic.twitter.com/ByUnitrzW8 — 🌻 (@leyna_dd) August 23, 2020

Pour sa part, le journal La Provence constate que l’incendie a concerné le nord de Vitrolles, «au niveau du parc de la Cigalière». Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est dit «fier», sur sa page Twitter, de l’engagement des sapeurs-pompiers, les assurant de son soutien.

🇫🇷 FLASH - Violent #incendie de #Vitrolles :

- le feu serait fixé (mairie)

- 2 habitations ont été lourdement touchées

- près de 400 #pompiers engagés contre les #flammes

- des habitants ont aidé les pompiers dans le quartier résidentiel menacé#feu (LP) pic.twitter.com/SxQCNloxLB — Vegeto (@neuroproulin) August 23, 2020

🔴 Le #feu continue de faire rage à #Vitrolles . Des habitations sont non loin de l' #incendie et les #pompiers conseillent d'éviter le secteur (merci à Rémy pour la vidéo) pic.twitter.com/qeAhDvB6DG — La Provence (@laprovence) August 23, 2020

D’après le président du service départemental d’incendie secours 13, Richard Mallié, le feu a été fixé peu après 18 heures.

«Ça y est, les gens peuvent rentrer chez eux», a-t-il assuré à BFM TV. Les pompiers resteront sur place pour au moins 24h de traitement, vu la présence d’un «certain nombre de souches qui peuvent repartir».