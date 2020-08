Un homme armé d’une machette s’introduit chez un couple et ses enfants en Gironde

Un homme armé d’une machette a fait irruption au domicile d’un couple et leurs deux enfants, en Gironde. Le père de famille a pu désarmer l’agresseur et l’a blessé à la jambe. Les enfants et leur mère ont par la suite été pris à partie par l’individu qui tentait de s’enfuir. La piste du cambriolage est évoquée.