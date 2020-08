Il refuse de servir un client sans masque, ce dernier revient pour lui asséner un coup de couteau

Après qu’un serveur a fait une remarque à un homme qui ne portait pas de masque de protection respiratoire et a refusé de le servir dans un bar au Havre, ce dernier lui a donné un coup de couteau en plein thorax, relate France Bleu.

Un client, qui ne portait pas de masque de protection respiratoire, n’a pas été servi par un employé qui lui a fait remarquer que cette mesure était imposée par les règles sanitaires en vigueur, informe France Bleu. L’homme est alors parti pour revenir plus tard armé d’un couteau, fait savoir France Bleu.

En revenant dans le bar du Havre, l’homme a porté un coup de couteau en plein thorax au serveur qui lui avait fait la remarque.

Un policier hors service qui se trouvait sur place s’est interposé et a également été blessé, mais légèrement. Le serveur a été pris en charge par les pompiers et son pronostic n’est plus engagé, indique le média. Le policier a également été conduit à l’hôpital pour sa blessure.

En ce qui concerne l’agresseur, il a été interpellé grâce à l’aide des CRS du poste de secours de la plage. Le trentenaire semblait être sous l’emprise de l’alcool, conclut France Bleu.