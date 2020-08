Mordu par une vipère, il fait mobiliser une quinzaine de pompiers et un hélicoptère dans le Doubs

Afin d’évacuer un homme mordu par un serpent vers l’hôpital, une quinzaine de pompiers du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux et un hélicoptère ont dû intervenir le 26 août dans le Doubs. La difficulté d'accès en est la cause, car l’incident s’est produit au niveau de la grotte de la Roche à Saint-Hippolyte.