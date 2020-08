Le port du masque sera obligatoire dans toute la ville de Paris

Lors de son discours prononcé ce 27 août depuis l'hôtel de Matignon, Jean Castex a fait savoir que le port du masque serait obligatoire en extérieur sur l'ensemble du territoire de Paris.

Le Premier ministre a précisé que le préfet de Paris Didier Lallement allait prendre un arrêté concernant l'étendue de l'obligation du port de masque dans la capitale après une consultation avec la maire Anne Hidalgo.

«La question évidemment se pose pour la petite couronne, compte tenu des circulations entre ces territoires», a ajouté M.Castex.

Matignon a précisé à l'AFP que cette décision, demandée par Jean Castex au préfet de police de Paris, n'avait pas encore été actée et était «en cours d'étude».

À Marseille, autre grande ville située dans un département «rouge» (circulation plus active du virus), le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a annoncé mardi l'obligation du port du masque dans toute la ville et la fermeture des bars et restaurants à 23h00 dans l'ensemble des Bouches-du-Rhône.

Interrogé sur l'éventualité de fermer plus tôt les bars-restaurants à Paris, Jean Castex a répondu que les indicateurs sanitaires étaient «encore plus dégradés dans le sud, notamment concernant les personnes âgées», d'où des mesures «un peu plus sévères à Marseille».

Aux côtés des ministres de la Santé et de l'Éducation, le Premier ministre a tenu ce 27 août une conférence de presse depuis Matignon pour faire le point sur la situation épidémique en France, alors que plusieurs départements connaissent une recrudescence des cas de contamination.