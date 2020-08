Paul Pogba positif au Covid-19 et absent de l'équipe de France

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a annoncé ce jeudi que le footballeur Paul Pogba avait été contrôlé positif au coronavirus. Pour affronter la Suède et la Croatie il a été remplacé à la dernière minute par Eduardo Camavinga (Rennes).

Deux autres joueurs ont également été rappelés pour la Ligue des nations dont les matches France-Suède et France-Croatie auront lieu les 5 et 8 septembre: Houssem Aouar (Lyon) et Dayot Upamecano (RB Leipzig). M.Deschamps a en outre rappelé le milieu de terrain de la Juventus Adrien Rabiot, absent du groupe depuis plus de deux ans, tout en écartant le champion du monde Blaise Matuidi, lequel a rejoint cet été l'Inter Miami.

Détails à suivre