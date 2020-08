Jérôme Bonduelle, directeur général de Bonduelle, est «mortellement fauché» à vélo à Lille

Le directeur général de la société Bonduelle Prospective et Développement, Jérôme Bonduelle, a trouvé la mort à Lille dans la nuit de vendredi à samedi alors qu’il circulait à vélo et a été fauché par un véhicule. Il est décédé sur place. Le chauffard aurait été interpellé ce matin selon les informations de France 3 et La Voix du Nord.

Jérôme Bonduelle, le fils du fondateur du groupe Bonduelle, a été renversé par un chauffard à Lille le 28 août aux alentours de 2 heures du matin, rapportent France 3 et La Voix du Nord.

D’après France 3, l’information a été confirmée par l'entreprise ce samedi matin.

Le drame a eu lieu alors que M.Bonduelle, directeur général de Bonduelle Prospective et Développement, filiale du célèbre groupe agroalimentaire nordiste du même nom, se promenait à vélo avec sa femme et des amis près de la gare Lille-Europe. Pompiers et SAMU sont arrivés sur les lieux, mais le quinquagénaire est mort sur le coup.

L'automobiliste, qui avait pris la fuite, aurait été interpellé ce samedi matin.

Il rejoint le groupe familial en 2003

Jérôme Bonduelle avait rejoint le groupe familial en 2003 après avoir travaillé pour Citroën et Eurogroup Consulting. Il était diplômé de l'Institut catholique d'Arts et Métiers (Icam) de Lille et titulaire d'un master of Business Administration (MBA) d’HEC School of Management à HEC Paris, rappelle BFM TV.