Un chauffard échappe à un contrôle routier et fauche une policière dans le Gard - vidéo

Un automobiliste, refusant de se soumettre à un contrôle routier, a pris la fuite et a percuté une policière dans le Gard. La scène a été filmée par une caméra de surveillance.

Un automobiliste a refusé de s’arrêter à la demande de la police, le 29 août, et une course-poursuite s’est engagée. Le fuyard, traqué par un équipage de police de trois personnes, s’est retrouvé bloqué par la circulation à un rond-point d’Alès (Gard), relate Midi libre.

Un mort encore évité!!! un comportement criminel de la part d'un fou du volant qui n'hésite pas à renverser un policier. Il faut agir !!!! Réveillez vous nous sommes en première ligne @GDarmanin@E_DupondM @Actu17 @BFMTV @Prefet30 #fdo pic.twitter.com/Ne2Dh9Xq9I — OPTIONNUIT (@optionnuit) August 29, 2020

Ayant cru avoir finalement stoppé le chauffard, les policiers ont quitté leur véhicule pour procéder à son interpellation.

​La scène a été filmée par une caméra de vidéosurveillance municipale et partagée sur le compte Twitter du syndicat de policiers Option Nuit. La séquence montre une fonctionnaire et son collègue descendre du véhicule de police pour arrêter le suspect, mais celui-ci accélère et la percute avant de partir. La femme tombe au sol.

Un drame évité

Heureusement, la victime ne souffre que de multiples hématomes, selon le quotidien régional. Son collègue a été légèrement blessé à un bras. Les deux ont toutefois été hospitalisés.

Le fugitif s’est échappé et a finalement abandonné son véhicule, précise Actu 17. Une enquête est en cours.

Dans un commentaire sous la vidéo de l’incident, le syndicat a montré son indignation et appelé à une réponse: «Un mort encore évité! […] Il faut agir! Réveillez-vous, nous sommes en première ligne».