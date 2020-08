Pamela Anderson envoie une lettre à Emmanuel Macron concernant un sujet polémique

«Mes amis de PETA France et moi-même vous écrivons pour vous remercier de votre excellente décision d’annuler la saison de la chasse à la glu, activité inhumaine et illégale, cette année», indique la lettre signée le 29 août par Pamela Anderson à l’adresse d’Emmanuel Macron. Elle souhaite toutefois que cette interdiction devienne permanente.

«La chasse à la glu est l’une des multiples pratiques barbares défendues par les chasseurs sous couvert de “tradition”», affirme l’actrice américano-canadienne.

Elle explique ensuite en quoi consiste cette méthode: enduire de colle des tiges de bois ou des branches pour capturer des oiseaux ou les transformer en appâts pour d’autres spécimens.

«Cette pratique n'est pas sélective et elle constitue une menace pour de nombreuses espèces protégées», poursuit-elle, estimant que 40.000 oiseaux sont capturés via cette méthode chaque année. Son argumentation porte également sur le sondage Ipsos de 2018 selon lequel 84% des Français rejettent les méthodes de chasse dites «traditionnelles».

En fin de lettre, Pamela Anderson demande au Président de «continuer sur cette belle lancée et de mettre enfin un vrai terme à la chasse à la glu, en rendant cette interdiction permanente». «Comme vous le savez, la protection animale importe de plus en plus dans notre société», conclut-elle.

Interdiction de la chasse à la glu

Jeudi 27 août, Emmanuel Macron a décidé de suspendre la chasse à la glu pour les grives et les merles, seules espèces pour lesquelles elle était autorisée. La veille, il avait reçu le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schraen, afin de lui faire part de sa décision, en présence de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.

Cette suspension fait suite à une demande de la Commission européenne le 2 juillet dernier de mettre fin à «la chasse illégale» en France, en particulier celle à la glu et aux filets. La nouvelle a été accueillie favorablement par les écologistes, en témoigne la célébration de la «victoire pour la biodiversité» du secrétaire national d’EELV, Julien Bayou.

«On a une chasse légale qui vient d'être arbitrairement arrêtée, c'est inacceptable», a quant à lui dénoncé M.Schraen, promettant «d’attaquer l’État». Selon l’AFP, plusieurs militants pro-chasse avaient déjà menacé de manifester devant Brégançon, où Emmanuel Macron a passé ses vacances, mais cela n’a visiblement pas suffi à faire plier ce dernier.