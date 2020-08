Disposer d’une chambre d’hôtel gratis? Cet individu avait trouvé le moyen

La police de Tours a arrêté un jeune homme qui avait trouvé un moyen insolite de dormir à l'hôtel sans payer, a relaté France Bleu.

Aux heures de fermeture de la réception, il profitait d'un moment d'inattention des clients pour pénétrer dans un hôtel du centre-ville de Tours. Il se saisissait alors de la clé d’une chambre libre pour y passer la nuit. Le matin, il s’arrangeait pour partir avant l'arrivée des employés. La combine marchait à merveille jusqu’à ce que, quinze jours plus tard, il oublie de se réveiller, le 28 août au matin.

Alertés par le gérant, les policiers ont trouvé l’individu dans la salle de bain de la chambre. Ils ont constaté qu’il détenait également une carte de paiement et un téléphone qui avaient été précédemment volés à Bourges.

L’homme a été déféré au parquet.

Nécessité, mère de l’inventivité?

L’idée de se faire héberger gratuitement dans un hôtel en anime plus d’un. Ainsi, aux États-Unis, un touriste s’est servi de rongeurs pour ne pas payer.

Logé dans une chambre, il libérait ses petits complices et se plaignait quelque temps plus tard des excréments. Le personnel était obligé d’appeler les services de désinfection et lui proposait en guise de compensation un hébergement gratuit.