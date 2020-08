Une basilique cambriolée en Seine-et-Marne: 15 œuvres d’art ont disparu

Un chemin de croix, composé de 14 tableaux et d’une statue du Christ sur la Croix, a été volé à la basilique Saint-Mathurin de Larchant, en Seine-et-Marne, relate Le Parisien.

La gendarmerie de La Chapelle-la-Reine, en Seine-et-Marne, recherche des témoins en vue de retrouver la statue du Christ en croix et 14 tableaux dérobés fin août dans l’édifice religieux gothique de Saint-Mathurin de Larchant, a annoncé Le Parisien.

«Les voleurs sont venus pour les œuvres d'art car ils ont aussi volé les cartouches qui expliquent les scènes. Ils sont culottés car ils sont passés en journée», a indiqué Vincent Mevel, le maire de Larchant, cité par le journal.

Le vol aurait été commis entre le 20 août et la nuit du 28 au 29 août, alors que la bénévole chargée d’ouvrir et de fermer la basilique était en vacances et qu’un agent municipal remplissait ses fonctions. C’est elle qui a découvert la disparition des œuvres d’art à son retour le 29 août.

Les techniciens de la gendarmerie nationale n’ont constaté aucune infraction dans cette église, dont une partie est en ruine.

«Une œuvre exceptionnelle»

Le Christ sur la Croix mesure entre 1,30 m et 1,40 m, alors que les tableaux de stuc, faits de plâtres et de bois peints font quelque 50 cm de haut.

«Il n'y en avait que deux de ce style en France. C'était une œuvre exceptionnelle», a déclaré M.Mevel à propos du chemin de croix qu’il avait fait restaurer au début des années 2010.

«On est sur le chemin du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, maintenant c'est plutôt le chemin des cambriolages», a noté M.Mevel rappelant qu’une pietà avait précédemment été dérobée dans la basilique.

Basilique Saint-Mathurin de Larchant

Les œuvres disparues faisaient partie de l'inventaire de 1905. Selon les premiers éléments de l’enquête, le montant du préjudice est estimé à entre 25.000 et 30.000 euros.

La basilique Saint-Mathurin de Larchant, datant des XIIe-XVIe siècles, a été classée monument historique par Prosper Mérimée en 1846.

Le portail du Jugement dernier, qui s’ouvre sous le porche, présente des analogies avec certains de ceux de Notre-Dame de Paris.