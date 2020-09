La vidéo choc de dealers armés à Grenoble ne serait finalement que celle d’un clip

Hommes encagoulés et armés devant une table couverte de stupéfiants… Des vidéos filmées à Grenoble ont mobilisé l'attention de l'opinion publique et même du ministre de l'Intérieur. Pourtant le rappeur Corbak Hood évoque le tournage d’un clip, en assurant que les armes étaient factices, et en remerciant les médias pour cette promotion nationale.