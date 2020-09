«Fromage = Carnage», «Éleveurs = Voleurs»: des commerces parisiens dans le viseur de militants vegans – photos

Des commerces ont été vandalisés dans le XXe à Paris. Des inscriptions ont souillé une façade: «Éleveurs = Voleurs», «Pas ta mère = Pas ton lait». Le maire de l’arrondissement dénonce ces actes «inacceptables» et rappelle sur CNews que «dans une période de crise, les commerçants ont déjà beaucoup souffert».

Une fromagerie dans le XXe arrondissement de Paris a été taguée fin août par des militants vegans pour dénoncer la vente de lait.

Les inscriptions «Fromage = Carnage», «Lait = Viol», «Éleveurs = Voleurs», «Pas ta mère = Pas ton lait» ont été inscrites sur les vitrines, ainsi que sur le bitume devant la commerce.

Soutien aux commerçants et commerçantes du 20e arrondissement de #Paris, dont les vitrines et devantures ont été vandalisées. Ces inscriptions sont inacceptables ! Le véganisme peut s’exprimer sans agresser ni empêcher des commerces parfaitement légaux de fonctionner normalement. pic.twitter.com/Ymmkojn5Gm — Audrey PULVAR (@AudreyPulvar) August 31, 2020

​Juste à côté de la fromagerie, une boucherie a également subi le même sort:

Juste à côté de la fromagerie de la rue des Pyrénées Paris 20eme, une boucherie a également subi le même sort 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/EaMpcSnr2n — Pierre Carré (@PierreCarre20) August 31, 2020

​«La passion pour une cause ne justifie en rien de tels actes de vandalisme. On est dans une période de crise, les commerçants ont déjà beaucoup souffert. C’est surprenant, choquant et inacceptable», a dénoncé le maire de l’arrondissement, Éric Pliez, cité par CNews.

«Élevage = Nazisme»

Auparavant, le quotidien 20 minutes avait annoncé que des inscriptions comparant l’élevage aux pratiques des camps d’extermination étaient apparues sur les locaux d’exploitations agricoles du Finistère. L’installation du président des Jeunes agriculteurs du département a également été visée.

Le nouveau préfet du Finistère a «condamné avec fermeté les inscriptions inqualifiables». Une plainte a été déposée et une enquête ouverte par la gendarmerie en vue d’identifier les auteurs des tags.