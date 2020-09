Le rappeur qui a utilisé des vidéos de dealers armés à Grenoble placé en garde à vue

Selon BFM TV, le rappeur du clip mettant en scène des dealers armés à Grenoble a été interpellé et placé en garde à vue ce 2 septembre. Il était recherché par les forces de police après la diffusion des vidéos en question.

Le rappeur qui apparaît dans un clip mettant en scène des hommes cagoulés et armés autour d'un point de deal à Grenoble a été interpellé et placé en garde à vue ce 2 septembre, rapporte BFM TV.

Le rappeur était recherché par la police afin d'être interrogé et de parvenir à déterminer «qui a fabriqué ces vidéos, ce qu'il en est de la nature exacte des armes et de la drogue exposées, et des liens entre les vidéastes et les trafiquants de stupéfiants du quartier», a précisé le préfet Éric Vaillant.

Un clip de rap?

Deux vidéos ont été postées la semaine dernière sur les réseaux sociaux montrant des dealers armés et cagoulés protéger un point de vente de drogue, à Grenoble. Certains semblent équipés de gilets pare-balles et d’armes lourdes. D’autres portent des tee-shirts floqués du nom du quartier et du code du département: «Mistral 38».

Le rappeur Corbak Hood a évoqué le tournage d’un clip , en assurant que les armes étaient factices, et en remerciant les médias pour cette promotion nationale.

Des images qui ont suscité l’indignation des autorités. Le magistrat a qualifié la situation d’«inadmissible» et a rappelé «la détermination du parquet de Grenoble à lutter contre les trafiquants de stupéfiants».

Depuis, une vaste opération de police et de gendarmerie a été organisée dans la cité Mistral, sur ordre du ministre de l’Intérieur en personne. Dans un communiqué du lundi 31 août, le préfet de l'Isère annonce que d'autres opérations de ce type étaient «prévues dans les jours et semaines à venir».