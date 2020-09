La députée Danièle Obono porte plainte contre Valeurs actuelles

Suite à l’ouverture d’une enquête pour «injures à caractère raciste», la députée Danièle Obono a déclaré porter plainte contre Valeurs actuelles où elle a été représentée en esclave. Non seulement elle et son histoire ont été attaquées et insultées, mais aussi «les millions de citoyens et de citoyennes» qu’elle représente, condamne-t-elle.