«Le métro est plus sûr qu'une voiture individuelle», affirme la PDG de la RATP

Afin de rassurer quant aux transports en commun, Catherine Guillouard et Valérie Pécresse ont inspecté le processus de désinfection des bus et des métros. Bien que «le risque zéro n'existe pas», la PDG de la RATP a estimé que «le métro est plus sûr qu'une voiture individuelle», laquelle n'est jamais désinfectée.