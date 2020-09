Un octogénaire frappé par un jeune dans un magasin à cause de cette remarque

Dans un magasin de sport de la métropole du Grand Nancy, un octogénaire a été agressé par un jeune homme. Il avait fait une remarque à son agresseur qui y faisait une course à vélo.

Un homme de 81 ans a été frappé par un jeune de 21 ans qui faisait du vélo dans un magasin de sport, rapporte France Bleu. L’incident a eu lieu le 1er septembre dans la zone commerciale de Houdemont, dans la métropole du Grand Nancy.

Selon le média, l’octogénaire l’a vu faire une course à vélo dans ce magasin et même des roues arrières. Il lui a fait une remarque et a été ensuite roué de coups de pied.

Porteur d’une carte d’invalidité

L’octogénaire, porteur d’une carte d’invalidité, n’a pas été hospitalisé, mais s’est vu prescrire deux jours d’arrêt de travail, comme le précise France Bleu.

Quant au malfaiteur, il a été interpellé. Il sera convoqué devant la justice le 15 janvier. Les forces de l’ordre, citées par le média, ont ajouté que pour l’instant il va être écroué pour d’autres faits.