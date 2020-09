Le cassoulet au-dessus de tout? Toulouse, où le masque est obligatoire, accueillera un grand banquet

La place du Capitole de la ville rose accueillera samedi un grand banquet pour 400 personnes et ce dans le cadre du festival Toulouse à table, organisé depuis 2014 en partenariat avec la mairie. Or, les convives y mangeront sans masque et ce alors que le port de ce moyen de protection à l’extérieur est obligatoire depuis le 21 août.

Et en dépit du fait qu'il est assuré que les mesures de distanciation seront prises en compte, sur les réseaux sociaux le scepticisme de certains se fait déjà ressentir: «Cluster», s’interrogent les uns, «remettez le masque entre chaque bouchée», ironisent d’autres.

Vers une plainte visant le maire

L’événement en question n’a pas échappé à l’avocat Fabrice Di Vizio, spécialiste des questions de santé qui, comme l’indique bien L’Express, se dit scandalisé.

#Toulouse

Masque obligatoire partout et hier le Maire (#Moudenc) organise le banquet annuel du cassoulet place du Capitole pic.twitter.com/en9Ty3FkYL — k-role🦋🌺🌻🐝💊🧪🌡 (@Krole31) September 3, 2020

​Dans son commentaire à l’hebdomadaire, Me Di Vizio a déclaré qu’on ne pouvait pas «décemment obliger l'ensemble de la population toulousaine à porter un masque à l'extérieur et en même temps organiser un tel banquet sans respect des règles sanitaires».

L’avocat envisage donc de porter plainte contre le maire de la ville, Jean-Luc Moudenc, pour «mise en danger de la vie d’autrui».

L’organisateur rassure

Un détail à préciser: il s’agit du même avocat qui a attaqué les arrêtés préfectoraux et municipaux obligeant le port du masque à l’extérieur, rappelle l’édition. Interrogé sur son attitude, il explique ne pas être anti-masques, mais estimer que l’efficacité de cette mesure n’a pas été scientifiquement prouvée.

Comme le précise La Dépêche, l’organisateur de l’événement Guy Pressenda rassure que des normes similaires à celles mises en place dans les restaurants ont été prévues et que les clients n’enlèveront les masques qu’une fois assis à leur table.

«Pour le banquet, il y aura plus de 1.000 places pour 400 personnes présentes au maximum par service. Nous ferons quatre services. La distanciation sociale sera amplement respectée», a-t-il affirmé cité par le média.