Une voiture avec cinq personnes à l’intérieur fait plusieurs tonneaux, les occupants hospitalisés

Un accident de la route n’impliquant qu’un seul véhicule s’est produit le 4 septembre dans la soirée à hauteur de Bodilis, dans le Finistère, indique Ouest-France.

Le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture qui a fait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser sur le bas-côté de la route. Il transportait avec lui quatre autres personnes.

Statistiques

Le chauffeur, sa passagère et trois enfants, de six et quatre ans ainsi qu’un nourrisson, ont tous été hospitalisés.

Indiquant que la circulation sur les routes de France reprenait progressivement après les interdictions imposées par le confinement, la Sécurité routière avait précédemment annoncé que les accidents de la circulation avaient fait 291 tués dans le pays en juillet.

Elle a rappelé que ce mois était l’un des plus meurtriers, tout en soulignant que cette année, on était loin d'un juillet «ordinaire» marqué par les départs en vacances.