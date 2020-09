Un tir de l’armée durant un exercice provoque un incendie de 450 hectares en Gironde

Jusqu’à 450 hectares de broussailles sont partis en fumée dans un champ militaire près de Captieux, rapporte France 3. Près de 70 pompiers ont dû lutter plusieurs heures pour éteindre le feu.

«Dans le cadre d’une mission de tir des armées françaises, une des munitions tirées par un aéronef a provoqué un départ de feu de broussailles à proximité de la cible visée», a indiqué un porte-parole de l’Armée de l’air.

«Feux tactiques» allumés par les pompiers

Pour venir à bout de l’incendie, les pompiers ont notamment allumé des «feux tactiques» afin de brûler de manière maîtrisée des zones inaccessibles aux engins à cause de la possible présence de restes d’explosifs.

Aucun blessé n’est à déplorer, a précisé l’armée.

Le Champ de tir et polygone d’essai (CTPE) de Captieux s’étale sur 10.000 hectares entre la Gironde et les Landes. En mars et juillet 2017, le champ avait déjà été le théâtre de deux incendies, qui ont détruit 1.300 et 500 hectares de landes et de taillis respectivement.