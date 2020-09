Après une agression à l’huile bouillante, les surveillants bloquent la prison de Valence

Samedi 5 septembre, deux gardiens du centre pénitentiaire de Valence (Drôme) ont été aspergés d’huile bouillante par un prisonnier. À l’appel du syndicat Ufap Unsa Justice, les surveillants de l’établissement ont bloqué la prison, rapportent les médias locaux.

Selon France Bleu, jusqu’à 70 employés se sont rassemblés devant le centre pour manifester leur colère et filtrer les entrées pour que seuls les gardiens puissent pénétrer dans l’enceinte.

Deux surveillants et un détenu agressés

Le syndicat réclame notamment «le retrait immédiat de l’ensemble des bouteilles d’huile et des friteuses pouvant permettre de tels actes». D’après le secrétaire de l’Ufap Unsa Justice Valence, ce type d’agression devient de plus en plus fréquent ces derniers mois.

Samedi, deux surveillants et un détenu ont été aspergés d’huile bouillante par un autre prisonnier. L’agresseur a en outre frappé à plusieurs reprises le détenu avec un éclat de miroir.

La victime a dû être transportée à Lyon, tandis que les deux surveillants, brûlés aux avant-bras, mais aussi au visage pour l'un, ont été conduits à Valence, conclut France 3.