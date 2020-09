Un Tunisien refuse de porter un masque et mord un policier dans le 94 - vidéo

Un Tunisien de 30 ans s’en est violemment pris aux policiers venus le contrôler à Thiais, dans le Val-de-Marne, et a tenté de se saisir de l’arme d’un des fonctionnaires. Il a été placé en garde à vue.

Un contrôle de police pour non-port du masque a dégénéré en pleine rue à Thiais (Val-de-Marne), relate le site Actu17.

Il tente de se saisir de l’arme d’un fonctionnaire

Selon ses informations, un ressortissant tunisien de 30 ans, sans masque de protection, s’en est violemment pris à une patrouille de police. Selon les policiers, l’homme a refusé d’obtempérer, les a insultés puis repoussés alors qu’ils tentaient de procéder à une palpation de sécurité.

Les fonctionnaires ont alors procédé à l’interpellation du Tunisien, mais là encore, l’homme ne s’est pas laissé faire: il a mordu l’un des policiers à l’omoplate et tenté de se saisir de l’arme d’un autre. Il a finalement pu être maîtrisé à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique.

Une vidéo amateur montrant une partie de l'interpellation de cet homme âgé de 30 ans a été diffusée sur les réseaux sociaux #Thiais https://t.co/GHYJJle7zD pic.twitter.com/19RAnv4F85 — Actu17 (@Actu17) September 7, 2020

Au commissariat, les policiers ont découvert que le mis en cause portait un couteau. Il a été placé en garde à vue.

Une enquête a été ouverte et les trois policiers qui sont intervenus ont déposé plainte. Ils ont tous été blessés: l’un a été mordu et présente une trace bien visible, alors que les deux autres souffrent de douleurs et de contusions.