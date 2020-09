Trois femmes cambriolent un appartement à Paris, les policiers les attendent à la sortie

La Brigade anticriminalité (BAC) a interpellé et placé en garde à vue trois femmes, suspectées d’un cambriolage d’appartement. Les policiers les ont observées de près et les ont prises en flagrant délit. Il s’est avéré que les mises en cause avaient volé des bijoux d’une valeur avoisinant les 50.000 euros, comme l’a précisé la propriétaire.