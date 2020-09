L’adolescente Mila de nouveau menacée de mort et victime d’injures «au nom d’Allah»

La lycéenne Mila a de nouveau été menacée de mort et de viol suite à sa déclaration en janvier portant atteinte à la religion musulmane, rapporte Le Canard enchaîné cité par Marianne. Elle a été prise à partie lors d’un séjour linguistique à Malte. L’agresseur a été arrêté et condamné à un an de prison avec sursis.