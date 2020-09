Marion Maréchal estime que des membres du RN sont «en croisade» contre elle

Marion Maréchal a accordé un entretien au Parisien paru ce 11 septembre et dans lequel elle a émis certaines critiques à l’égard du Rassemblement national (RN), parti qu’elle a quitté en 2017, alors qu’il portait encore le nom de Front national.

«Le drame du RN, c'est sa difficulté à parler aux orphelins de la droite. Les municipales ne nous ont pas prouvé le contraire», a-t-elle déclaré au journal. Et de déplorer que les courants dans le parti ne soient pas représentés.

«Je me remets dans l'exercice»

Elle affirme toutefois le déplorer dans tous les partis et souligne qu’elle n’est pas dans une croisade contre le RN . Cependant, elle déclare que «certains au RN sont dans une croisade contre moi».

En outre, celle qui avait pris une certaine distance du débat public explique aujourd’hui son intention de s’exprimer plus souvent, notamment sur des sujets tels que l’écologie ou les relations internationales et ce pour faire peser les études et analyses du Cap, think tank qu’elle lance.