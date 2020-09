Le Pr Raoult auditionné par la Commission d’enquête consacrée au Covid-19

Dans une tentative de mieux cerner la situation sanitaire actuelle et sa gestion, une audition du professeur Didier Raoult, directeur de l’institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille, est prévue à 15h00 par la Commission d'enquête pour l'évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies.

L’audition du Pr Raoult sera suivie d’une audition commune du Pr Dominique Costagliola, épidémiologiste, membre de la cellule de crise de l’Académie des sciences, et du Pr Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat, directeur de l'Institut thématique d'immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie de l'Inserm (Reacting), membre du conseil scientifique.

Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a été auditionné dans la matinée, à 10h30, fait savoir le Sénat.

Entre critiques et soutiens

Le professeur a été récemment visé par une plainte de plus de 500 savants auprès de l’Ordre des médecins. Il lui est reproché la violation d'au moins neuf articles du code de déontologie médicale. En réponse, 200 médecins ont appelé à le «laisser en paix», prenant en compte «l'espoir suscité par le professeur Didier Raoult» chez les patients, via une tribune dans Le Figaro.