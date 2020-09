Les anti-5G viennent manifester à Paris

Les manifestants sont venus battre le pavé de la capitale ce 15 septembre alors que la technologie fait l’objet d’une âpre polémique en France entre ses partisans et les écologistes.

Paris est le théâtre d’une action contre la 5G après que, lundi 14 septembre, Emmanuel Macron a annoncé que la France prendrait ce «tournant de l'innovation».

Le chef de l'État a promis lundi, devant des entrepreneurs du numérique, de «tordre le cou à toutes les fausses idées» sur la 5G, au lendemain d'une tribune co-signée dans le Journal du Dimanche par près de 70 élus LFI et EELV -dont Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot- et réclamant un moratoire à la mise en œuvre du nouveau réseau mobile, indique l’AFP.

«La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation», a insisté le Président en ironisant sur ceux qui préfèreraient «le modèle Amish».

Les Amish sont une communauté chrétienne américaine connue pour mener une vie simple et austère, à l'écart des technologies, rappelle l’agence.

Inquiets de possibles effets néfastes de la 5G sur la santé et d'impact environnemental, les signataires de la tribune au JDD demandent notamment «un moratoire, au moins jusqu'à l'été 2021», alors que les enchères d'attribution des premières fréquences débutent le 29 septembre.