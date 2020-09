Le nombre de nouveaux cas de Covid en France s’approche de nouveau des 10.000 en une journée

L’agence Santé publique France fait état de 9.784 nouveaux cas de contamination recensés en l’espace de 24 heures, contre 7.852 mardi. Après une baisse lundi, la tendance repart à la hausse.

Le nombre total des cas confirmés s’élève déjà à 404.888. Le taux de positivité des tests se chiffre toujours à 5,4%.

Un total de 31.045 décès a été dénombré depuis le début de l'épidémie, dont 46 déclarés dans les dernières 24h.

L’agence constate également une augmentation du nombre des hospitalisations et admissions en soins intensifs. 263 patients de plus ont été hospitalisés, alors que le nombre recensé sur la période des sept derniers jours atteint 2.976. 508 admissions en réanimation ont été enregistrées, soit 29 de plus que la veille.

77 foyers d'infection supplémentaires ont été détectés en une journée, portant le total à 862.

Détails à suivre