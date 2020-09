Pour la moitié des Français, le gouvernement ne prend pas assez de précautions face à l’épidémie

Face à une nouvelle hausse du nombre de cas de Covid-19 en France, 68% des habitants se disent inquiets de la situation. Qui plus est, presque la moitié, 47%, pensent que le gouvernement ne prend pas assez de précautions pour enrayer la propagation du coronavirus, indique un sondage Elabe pour BFMTV publié mercredi 16 septembre.

Toutefois, 20% jugent que le gouvernement se montre trop prudent, tandis que 33% estiment que l’exécutif prend des mesures suffisantes.

En outre, 62% des Français se déclarent sceptiques quant à la gestion de la crise par le gouvernement, une proportion en hausse de six points par rapport au précédent sondage. Ainsi, les Français ne sont plus que 38% à faire confiance à Emmanuel Macron et au gouvernement de Jean Castex pour faire face à l'épidémie, un chiffre en baisse de cinq points.

L’idée d’un reconfinement national rejetée

En outre, les Français ne sont pas prêts à subir une nouvelle période de confinement généralisé mais sont d’accord pour faire certaines concessions. Toujours selon le sondage, 84% des personnes interrogées sont prêtes à refaire du télétravail et 68% sont pour un reconfinement dans les agglomérations les plus touchées

Pour ce qui est d’un reconfinement national, seuls 24% s’y montrent favorables. Par contre, 62% des Français sont favorables à une fermeture des bars et restaurants à 23 heures.

Le sondage a été réalisé par l'institut Elabe pour BFMTV selon la méthode des quotas, sur un échantillon représentatif de la population française de 1.000 personnes. Il a été effectué par Internet le 15 septembre 2020.