L’arrivée de la 5G en France signe-t-elle la fin de millions de smartphones non compatibles?

Les Français seront-ils contraints de «prendre le tournant de la 5G» au risque de se retrouver à vivre selon «le modèle Amish»? La récente intervention d’Emmanuel Macron sur le déploiement imminent de ce réseau, outre le risque environnemental, amène à la question de la compatibilité avec les anciens smartphones. Un expert interrogé par BFM TV se montre toutefois rassurant sur le sujet.

«Ce renouvellement de smartphones ne sera pas pour tout de suite. Pour la 4G, qui est arrivée en 2011-2012, il a fallu huit ans pour que plus de 70% des smartphones soient compatibles. Cela prend du temps, car les infrastructures sont très longues à déployer», indique auprès de la chaîne Samuel Galbois, directeur du cabinet de conseil en stratégie Monitor Deloitte.

En effet, si les premières antennes 5G devraient apparaître d’ici la fin de l’année, et seulement dans certaines villes, l’installation du réseau sera très progressive. Ainsi, les quatre principaux opérateurs en France se chargeront d’en installer sur 3.000 sites en 2022, 8.000 en 2024 et plus de 10.000 en 2025.

Vu que son déploiement sur le territoire devrait se faire au cours d’une décennie entière, aucun utilisateur ne serait contraint de changer de téléphone dans l’urgence, assure le média. D’autant que beaucoup de smartphones 5G utiliseront de toute façon davantage les antennes 4G durant les premières années.

Moratoire sur le développement de la 5G

Dimanche 13 septembre, 70 élus de gauche, dont Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, ont signé une tribune dans le JDD en faveur d’un moratoire sur le déploiement de la 5G dans l’Hexagone. Ils réclament notamment une étude d’impact climatique et environnemental concernant la mise en place de ce nouveau réseau.

Ils déplorent également l’absence d’une consultation populaire sur le sujet, tandis que 82% des Français se sont exprimés en faveur d’une étude sanitaire réalisée avant le déploiement, selon un sondage OpinionWay. L’attribution des fréquences de cette nouvelle technologie entre les différents opérateurs se déroulera à la fin du mois.

«La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation», a répondu Emmanuel Macron dès le lendemain devant un parterre de représentants de la «French Tech» invités à l’Élysée. Il a également comparé les détracteurs de la 5G à des adeptes du «modèle Amish» et du retour de «la lampe à huile».